Acosta: „War immer schon eine besondere Strecke“

Als Teenager gewann Acosta die Moto3-WM 2021 in seiner ersten Saison, die Moto2-WM im zweiten Versuch mit 14 Podestplätzen in 20 Rennen. „Er ist ein besonderes Talent“, betonte Guidotti vor dem Großen Preis von Österreich am Sonntag (14 Uhr) in Spielberg. In seiner spanischen Heimat träumen viele Fans deshalb schon von einer ähnlichen Karriere wie Marc Marquez, achtfacher Motorrad-Champion. Vergleiche mit dem 31-jährigen Superstar sind ob der Erfolge in den Nachwuchsserien keine Seltenheit, Acosta hält davon aber wenig. „Ich bin der neue Pedro Acosta, nicht der neue Marc Marquez“, sagte er zuletzt einmal.