Niederlagenserie! Gauff verpatzt Probe für US-Open

„Ich muss an meiner Konstanz arbeiten“, sagte Gauff nur der Spielerorganisation WTA, denn die Pressekonferenz verweigerte sie. 50 (!) unerzwungene Fehler gegen Putinzewa sind ein Zeugnis davon. „Natürlich steht mir bei den US Open bald viel bevor, also denke ich, dass ich einfach versuchen muss, mich neu zu orientieren und darauf vorbereitet zu sein.“ Gauff hatte zuletzt auch in Wimbledon, bei den Olympischen Spielen und in Toronto jeweils schon im Achtelfinale verloren.