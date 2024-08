Supermarkträuber von Passanten in Wien überwältigt

Kurz vor dem versuchten schweren Raub soll der junge Mann Wechselkleidung in einer Papiertasche in der Nähe des Geschäftes deponiert haben. Kurz vor dem Betreten des Ladens – es war etwa 16.30 Uhr – zog er sich dann eine Sturmhaube über den Kopf und griff nach dem Küchenmesser (siehe Foto oben). Doch seinen Plan in die Tat umsetzen konnte der mutmaßliche Täter gar nicht, sofort wurde er von drei Passanten umringt und festgehalten.