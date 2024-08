Skandal-OP mit 13-Jähriger: „So sind wir nicht!“

Diese Geschichte ist zu unglaublich, um wahr zu sein. Dachten wir von der „Krone“. So wie wohl die meisten auch. Da sich erste Hinweise jedoch zunehmend verdichteten, veröffentlichten wir den unfassbaren Fall rund um eine steirische Ärztin, die ihre minderjährige und strafunmündige Tochter in einen OP-Saal der Grazer Neurochirurgie eingeschleust und sie obendrein am Eingriff – einer Not-Operation an einem schwerst verletzten Steirer – wesentlich teilhaben lassen haben soll.