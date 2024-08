Bei Nebenjob-Verbot kein Dienst mehr im Spital

Gegen das „ganz (Vollzeit in der Klinik) oder gar nicht“ stemmt sich die Wiener Ärztekammer. Sie hat eine Umfrage in Auftrag gegeben, die ganz in ihrem Sinne ausging: 71 Prozent der Befragten würden bei einem Nebenbeschäftigungsverbot das Krankenhaus verlassen. Und dann nur noch als Wahlarzt arbeiten.Teilgenommen haben 1727 Spitalsärzte, Befragungszeitraum: 17. bis 24. Juni.