73 Festnahmen und 500 Kilo Drogen sichergestellt

Seit fast vier Jahren ermittelt die sogenannte AG Alpha-Pannonia gegen in Europa agierende Drogenbanden. Nun war es an der Zeit, im Bundeskriminalamt (BK) für die „Krone“ eine erste Zwischenbilanz zu den hauptsächlich in der Steiermark, im Burgenland und in Wien aktiven Kartellen zu ziehen. Gesamt gelangen der Polizei in Kooperation mit der Justiz 73 Festnahmen. Der Großteil der Täter stammt aus Balkan-Ländern (auch Österreicher, Tschechen, Slowaken, Deutsche und Türken wurden gefasst) und wurde bereits zu Haftstrafen zwischen drei und 15 Jahren verurteilt.