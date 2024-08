Wandersaison fordert steirische Alpinpolizisten

Vergangenen Mittwoch kehrte ein 62-jähriger Bergsteiger nicht mehr von seiner Wanderung im Gesäuse zurück – man konnte ihn nur noch tot bergen. Am Sonntagnachmittag erwischte es daraufhin einen 30-Jährigen: Er stürzte vor seiner Freundin in den Schladminger Tauern 100 Meter in den Tod. Nur zwei Tage später, am Dienstag, kehrte gar eine steirische Alpenvereinsgruppe mit einem Mitglied weniger vom Großvenediger zurück.