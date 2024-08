Hörl nach Olympia-Aus schon wieder im Sattel

Nicolai/Cottafava (It) sind die Favoriten in ihrem Pool, Auftaktgegner Rotar/Gauthier-Rat aus Frankreich sowie die Lokalmatadoren Sengers/Boehle sollten für das ÖVV-Duo machbar sein. Worauf es ankommen wird, weiß der 32-Jährige: „Von Spiel zu Spiel denken und in der Crunch-Time kühlen Kopf bewahren. Da haben wir in den letzten Wochen durchaus den einen oder anderen Punkt liegen lassen.“