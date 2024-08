Sorge vor Frequency-Start – Veranstalter beruhigt

Nach der Absage der Taylor-Swift-Konzerte in Wien wegen Anschlagsplänen stehen Sicherheitsbehörden in Alarmbereitschaft – Kontrollen bei Großveranstaltungen sollen intensiviert werden. Seit Mittwochfrüh steht nun das Frequency Festival in St. Pölten in den Startlöchern. Eine Mitarbeiterin wandte sich besorgt an die „Krone“ – doch der Veranstalter kann beruhigen.