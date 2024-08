Ein Glaubensbekenntnis wirft einige Fragen auf

In der zweiseitigen Auflistung ihrer Vorhaben findet sich neben weiteren banalen Aussagen (Menschen sollen sich bewegen und gesund ernähren) auch einige lobenswerte Punkte: So soll beispielsweise ab 2026 ein modernes Dialysezentrum in Rankweil in Betrieb gehen. Sollte dies aber so schnell passieren wie andere angekündigte Projekte – etwa der Ausbau der Versorgungszentren im niedergelassenen Bereich, die ja nicht gerade wie Pilze aus dem Boden schießen -, sieht es für die Betroffenen eher schwarz aus. Spannend wird auch die Frage sein, woher Rüscher die „school nurses“ nehmen will, die sich um die Gesundheit der Kinder kümmern sollen, denn die diplomierten pflegerischen Kräfte fehlen ja bereits in den Spitälern.