Am helllichten Tag mit Kokain gedealt

Was früher noch zu später Stunde und in dunklen Gassen stattfand, ist mittlerweile zu einem öffentlichen Akt geworden – der Drogenhandel in Vorarlberg. So auch im Fall des mehrfach einschlägig vorbestraften Tschetschenen (20), der selbst ein massives Drogenproblem hat und immer noch bei seiner Mutter im Unterland wohnt. Angeklagt ist der Mann diesmal wegen unerlaubten Umgangs mit Drogen und Diebstahls im Zeitraum April bis Anfang August dieses Jahres. Nicht nur, dass er während dieser Zeit selbst kräftig Marihuana und Kokain konsumierte, er schreckte auch nicht davor zurück, seine Drogengeschäfte mitten am Tag in der Dornbirner Fußgängerzone abzuwickeln. Nachdem er einem anderen Dealer knapp 45 Gramm des weißen Pulvers gestohlen hatte, wurde er schließlich verhaftet.