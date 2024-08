Gewusst wie: Tipps für den „Nachzipf“ im Herbst

Die letzten Ferienwochen sollten für die Wiederholung des im Vorfeld Gelernten reserviert werden. Es ist empfehlenswert, dass es jeden Tag einen festen Zeitpunkt zum Lernen ohne Ablenkungen gibt. Am besten am Vormittag in zwei bis drei Einheiten zu je 45 Minuten lernen. Abends noch ein- bis zweimal 30 Minuten zum Wiederholen des Gelernten haben sich bewährt und es ist ratsam nach dem abendlichen Lernen nicht mehr den TV einzuschalten, durch Social Media zu surfen oder Computer zu spielen, da das Gelernte sonst nicht im Gedächtnis bleibt.