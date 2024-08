Ein düsteres Comeback des Kult-Franchises!

Wir haben den Regisseur des Films, Fede Alvarez, zum krone.tv-Interview getroffen. Warum er glaubt, dass das Franchise nach all den Jahren noch immer so erfolgreich ist, warum er unbedingt einen „Alien“-Film machen wollte und was sich die Kinobesucher vom neuesten Teil der Reihe erwarten können, sehen Sie im Video.