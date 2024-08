Landesstraße weggespült: Verkehr rollt bald wieder

„Die Straßenbauabteilung hat unter Hochdruck daran gearbeitet, die Befahrbarkeit an der Innerkremser Straße so rasch wie möglich wieder herzustellen. Früher als geplant kann die Landesstraße daher schon am 14. August, also Mittwochnachmittag, provisorisch für den Verkehr freigegeben werden“, verkündet Straßenbaureferent Martin Gruber die frohe Botschaft. Auch wenn die Strecke an vielen Stellen vorerst nur einspurig und mit angepasster Geschwindigkeit befahrbar sein wird. Betonleitwände und Leitblanken sichern die Straße an den Schadstellen ab.