Mladenovic ist auf den Spuren des großen Vorbilds

Mit vier Goldmedaillen bei den Staatsmeisterschaften verabschiedete sich Schwimm-Ass Luka Mladenovic in die Sommerpause. In dieser genießt der SSM-Absolvent vor allem die schulfreie Zeit. Langweilig wird es ihm aber nicht. Neben leichtem Training und Erholung muss er zahlreiche Dokumente wie Zeugnisse und Lebensläufe nach Amerika schicken. Der Grund dafür? Der 20-Jährige hat die Zusage für das College in Arizona bekommen. „Ich bin schon sehr gespannt“, blickt der Youngster dem neuen Abenteuer gespannt entgegen. Dieses erlebt Teamkollegin Anastasia Tichy bereits in vollen Zügen. Sie geht in Kentucky bereits in ihr zweites Jahr.