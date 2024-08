Salzburger Schwimmer hamstern weiter Medaillen

Gelungener zweiter Tag für die Schwimmer der SU Generali Salzburg bei den Staatsmeisterschaften in Innsbruck. Vier Medaillen gingen an die Mannschaft von Präsident Clemens Weis. Allen voran krönten sich Luka Mladenovic (100 Meter Brust) und Luca Karl (1500 Meter Freistil) zu Staatsmeistern. Dahinter holte sich Anastasia Tichy ihre erste Medaille in der Tiroler Landeshauptstadt. Auf 100 Meter Schmetterling ging an die in den USA studierende Salzburgerin Bronzemedaille. Nach diesen Wettkämpfen wird Tichy auch wieder nach Amerika reisen und ihr zweites von vier College-Jahren beginnen.