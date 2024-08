„Frust überwiegt!“ Rapid-Sorgen vor Trabzon-Spiel

Gegen die Türken verteidigt Rapid in der Europa-League-Qualifikation am Donnerstag vor heimischer Kulisse das 1:0 aus der Hinpartie. Trabzonspor spielte am Sonntag beim Auftakt in der Meisterschaft 0:0 bei Sivasspor und bot dabei einen Großteil der Akteure auf, die auch im ersten Duell gegen die Wiener zum Einsatz gekommen waren. Am Montag – so kündigte Klauß an – wird individuell trainiert, ehe ab Dienstag der Fokus auf Trabzonspor gerichtet wird. Sportdirektor Markus Katzer forderte dies auch ein. „Das heutige Spiel hat gezeigt, dass wir uns keinen Zentimeter zurücklehnen dürfen“, betonte er.