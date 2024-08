Kapitän heiß auf LASK-Fans: “Einige Irre dabei!”

„Das ist eins der größten Learnings, dass wir unser Spiel durchziehen und nicht auf eigene Idee glauben, wir müssen“, so der Trainer, dessen Team sich nach dem Schlusspfiff den Unmut des eigenen Anhangs zugezogen hatte, der den mauen Auftritt in Halbzeit zwei mit Pfiffen quittiert hatte. Was Kapitän Robert Zulj später in der Mixed Zone sauer aufgestoßen war.