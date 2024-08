Was Sie wissen müssen: Mozarts La Clemenza di Tito

Handlung: Vitellia will ihren Vater, den gestürzten Kaiser, rächen und selbst an die Staatsspitze gelangen. Dort steht aber aktuell Tito. Ihr heimtückischer Plan: ihn zuerst heiraten und dann umbringen. Tito möchte allerdings lieber die Schwester von Vitellias Verehrer Sesto ehelichen. Also beschließt sie Tito ohne Trauschein aus dem Weg zu schaffen. Das soll Sesto für sie übernehmen, der so blind vor Liebe ist, dass er seine Freundschaft zum Kaiser vergisst und einen Sturm aufs Kapitol anzettelt. Dabei stirbt Tito – nicht. Als er davon erfährt, packt Sesto aus. Tito möchte seinen Freund begnadigen, doch der will Vitellia nicht verpfeifen und nimmt dafür sein Todesurteil in Kauf. In letzter Sekunde gesteht Vitellia Tito doch noch alles und dieser lässt Gnade walten, weswegen die Oper übersetzt „Die Milde des Titus“ heißt.