Schlag gegen Schlepper-Trio gelungen

Der Täter und sein Begleiter konnten unterwegs den geflohenen Chrysler-Voyager-Fahrer aufgabeln. Danach wollte das Trio nach Rattersdorf, um über den Grenzübergang zu Ungarn zu entkommen. Doch in Mannersdorf an der Rabnitz war Endstation, der Moldawier am BMW-Steuer wurde sofort festgenommen.