Trauer um einen großen Kärntner Tierretter

Was haben wir gelacht, gestaunt und dabei so viel Wissenswertes über unsere Natur gelernt. Wir sind mit Ruderbooten verletzten Schwänen hinterhergepaddelt, haben Tauben aus dem Inneren von Brücken geholt und waren hautnah dabei, wie verletzte Vögel liebevoll und fürsorglich aufgepäppelt und danach wieder in die Natur freigelassen wurden. Egal ob ein von einem Lkw angefahrener Uhu oder ein von Katzen zerrupfter Wiedehopf – Dietmar Streitmaier war immer zur Stelle, wenn ein Wildtier Not litt.