Wanderer (47) auf Alpe Brongen in den Tod gestürzt

Der Mann war am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in Egg im Bregenzerwald allein von zu Hause aufgebrochen. Doch er kehrte nicht zurück, weshalb seine Ehefrau die Abgängigkeit meldete. Eine Suchaktion wurde gestartet, an der die Bergrettung, die Alpinpolizei, ein Polizeihubschrauber, mehrere Suchhunde und freiwillige Helferinnen und Helfer beteiligt waren.