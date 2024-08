Osttiroler Verein kochte sich auf Platz eins

Für ihr Engagement erhielten sie nun den Hauptpreis in Höhe von 2000 Euro, der in die Vereinsarbeit einfließen soll. Hinter dem Wettbewerb steht eine Initiative, die im Jahr 2009 in Südtirol ins Leben gerufen wurde und in diesem Jahr für Südtirol und Tirol ausgeschrieben wurde. Mehrere große Partner, etwa die Transkom, die Firma iDM oder der Hoteliers- und Gastwirteverband unterstützen den Wettbewerb.