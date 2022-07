Lienzer Hauptplatz verwandelt sich zum Speisesaal

Jugendliche dürfen Profis über die Schulder blicken

Trotz aller Tradition gibt es auch Platz für Neues: Erstmals dürfen junge Interessierte den Haubenköchen beim Arbeiten über die Schulter schauen und in die Welt des Kochens eintauchen. In Zeiten der großen Personalnot in der Gastronomie und vor allem auch während der Hochsaison ein richtiger Schritt, wie auch Tourismusverbandsobmann Franz Theurl weiß: „Trotz des akuten Personalmangels in der Gastronomie ist es auch in diesem Jahr wieder möglich geworden, das ist nicht selbstverständlich.“