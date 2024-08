Feiertag in Botswana nach erster Goldmedaille

Letsile Tebogo setzte sich am Donnerstag in Paris im 200-Meter-Sprint gegen die US-Sprinter Kenny Bednarek und Noah Lyles durch und lief dabei in 19,46 Sekunden die fünftschnellste Zeit der Geschichte über diese Distanz. Es war sicherlich ein emotionaler Triumph für den 21-Jährigen, dessen Mutter im Mai verstorben war.