US-Tarnkappenbomber in die Region verlegt

„Werden Angriff auf unser Personal nicht tolerieren“

Am Montag wurden dann bei einem Raketenangriff auf einen Luftwaffenstützpunkt in der irakischen Provinz Al-Anbar sieben US-Bürger verletzt. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin warnte daraufhin: „Die Vereinigten Staaten werden Angriffe auf unser Personal in der Region nicht tolerieren.“