Tötung von Ungläubigen ++ Schüsse im Krankenhaus

Die „Swifties“ sind am Boden zerstört. Alle Taylor Swift Konzerte mussten in Wien abgesagt werden. Junge Islamisten wollten Fans vor dem Stadion töten. Hieb- und Stichwaffen in Kombination mit Sprengstoff hätten zum Einsatz kommen sollen. „Er wollte sich selbst und so viele Menschen wie möglich töten“, so der DSN-Chef. Im Haus des Hauptverdächtigen wurden Wasserstoffperoxid und Zündstoffvorrichtungen gefunden. Macheten, Messer, Anabolika und Falschgeld wurden sichergestellt. Außerdem hatte der 19-Jährige ein Blaulicht und Folgetonhorn. Es gilt die Unschuldsvermutung.