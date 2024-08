„Erwartungshaltung ist zu groß gewesen“

„Langfristige Schwierigkeiten“

Das bedeute aber nicht, dass die Schlussfolgerung daraus ist, dass die Sanktionen wegmüssten. „Denn was wäre sonst generell die Antwort des Westens auf den größten Eroberungskrieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg?“ Die Sanktionen treffen bestimmte Bereiche, so der Experte. So habe Russland etwa Schwierigkeiten, Hochtechnologien zu substituieren. „Kurzfristig geht das noch. Aber langfristig wird die massiven Schwierigkeiten bereiten.“ Was die Rohstoffexporte betreffe, bekommt Russland in China oder in Indien nicht jene Preise, die die EU-Staaten gezahlt haben, bzw. immer noch zahlen. Somit sei der Ausfall für Russland ein signifikanter, sowohl was die Hochtechnologien als auch die Exporterlöse für Rohstofflieferungen betrifft.