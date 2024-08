Ärzte benötigen 2,9 Stunden für Dokumentation

In Österreich wird regelmäßig der Umfang der Bürokratie in Krankenhäusern und niedergelassener Praxis kritisiert. Eine Studie der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) kommt jetzt zu dem Ergebnis, dass Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern etwa ein Drittel ihrer Arbeitszeit für Dokumentation und Nachweispflichten aufbringen.