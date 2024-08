„Pinkarocken“ mit Überraschungseffekt

Wer noch nie am „picture on“ war, hat definitiv was versäumt. Für Musik-Liebhaber, die familiäres Ambiente schätzen, ist das Festival zur Pflichtveranstaltung geworden. Schlechte Nachrichten gibt es allerdings für spontan Entschlossene, denn das Festival am 9. und 10. August ist seit Monaten ausverkauft. Und auch das verwundert wenig, denn das Programm überzeugt durch seinen einzigartigen, bunten Stilmix quer durch alle musikalischen Genres.