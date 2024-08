Im Westen kracht es, im Osten wird (noch) gebadet

Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement, betonte gegenüber der „Tiroler Krone“: „Insbesondere in den Bergen, aber auch an Seen und in Schwimmbädern gilt besondere Vorsicht. Beobachten Sie daher die lokalen Wetterentwicklungen genau und reagieren Sie entsprechend, indem Sie etwa frühzeitig Schutz suchen.“