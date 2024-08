Wiener (49) wollte seine Nachbarin anzünden

Eine „Wut-Psychose“ soll laut Gutachter der Auslöser für die Tat gewesen sein. Der Betroffene leide unter paranoider Schizophrenie und war zum Tatzeitpunkt zurechnungsunfähig. Nach der Attacke auf die Frau verschanzte er sich in seiner Wohnung, rammte sich ein Messer in den Hals und zündete seine Beine an. Als ihm die Nachbarin die Polizei vorbeischickte, habe sie „in einen Bienenstock gestochen“, so der Betroffene.