Gemeinde Henndorf bekommt wieder eine Trattoria

Für köstliche Pizza müsse man nicht nach Italien fahren, wirbt Ali Shyar auf seiner Website. Er hat zuletzt gemeinsam mit Massi Atabay fünf Jahre lang in Obertrum und die vergangenen zwei Jahre auch in Straßwalchen Pizzerien betrieben. In Henndorf waren zugesperrte Gasthäuser vor der Gemeinderatswahl Thema. Die Opposition sprach von einer „Schlafgemeinde.“ Man brauche wieder mehr Gastrobetriebe.