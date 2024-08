Deutsche Basketballer ziehen ins Halbfinale ein

Am Dienstag gewann Deutschland in der Bercy Arena sein Viertelfinale gegen Griechenland nach mühevollem Beginn 76:63 und steht damit erstmals bei Sommerspielen im Halbfinale. Franz Wagner war mit 18 Zählern bester Werfer. Nun geht es am Donnerstag gegen den Sieger der Partie zwischen Frankreich und Kanada.