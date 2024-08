Autolenkerin übersah Lkw: 83-Jährige eingeklemmt

Ein 47-jähriger im Bezirk Villach-Land wohnhafter Slowene lenkte Montagmittag einen Lkw auf der Gailtalstraße B 111 von St. Stefan Richtung Nötsch. Eine 83-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land wollte zur gleichen Zeit mit ihrem Auto in St. Paul an der Gail, Gemeinde St. Stefan im Gailtal, von einer Gemeindestraße in die Gailtalstraße B111 einbiegen.