Für Waldschäden in Tirol werden Mittel aufgestockt

Zusätzliche 19 Millionen Euro für die kommenden Jahre

In Schwoich machten sich am Montag Bundesminister Norbert Totschnig, Landeshauptmann Anton Mattle und LHStv. Josef Geisler (alle ÖVP) zusammen mit Fachexperten ein Lagebild über das Schadensausmaß. Mit im Gepäck hatte der Landwirtschaftsminister für die betroffenen Regionen gute Nachrichten bzw. ordentlich viel Geld. „Unser Wald liegt mir besonders am Herzen. Aufgrund der enormen Schäden stehen dem Bundesland Tirol für die kommenden Jahre zusätzlich 19 Millionen Euro zur Aufarbeitung der Waldschäden zur Verfügung.“