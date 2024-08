Börsen auf Talfahrt: Das sind die Gründe dafür

Wo fallen die Kursverluste besonders heftig aus?

Insbesondere die asiatischen Börsen wurden am Montag hart getroffen. Der Nikkei 225 brach um 12,4 Prozent ein, nachdem der japanische Leitindex noch Mitte Juli einen historischen Höchststand erreicht hatte. In Seoul sackte der südkoreanische Leitindex Kospi um fast neun Prozent ab und im taiwanesischen Taipeh verlor der Taiex mehr als acht Prozent. Es war auf Schlusskursbasis der größte jemals gesehene Tagesverlust. Am Krypto-Markt brach der Bitcoin auf das Niveau von Februar ein.