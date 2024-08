Nach Olympia-Zoff: Rauswurf bei den Deutschen

Ihr Posting hat nun jedenfalls bittere Folgen. Wie die „Bild“ berichtet, sollte die 24-Jährige eigentlich am Montag nach Frankreich reisen und in der 4x400 Meter Staffel der Frauen an den Start gehen. Doch dazu kommt’s nicht, die Sportlerin wurde aus dem Kader gestrichen. Der DLV schreibt in einer Mitteilung: „Luna Bulmahn wird bei der Staffel in Paris nicht eingesetzt.“