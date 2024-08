Autobrand in Tunnel: 170 Personen evakuiert

Alle Hände voll zu tun hatten am Sonntagabend die Einsatzkräfte im Katschbergtunnel. Dort war ein Pkw in Flammen aufgegangen. „Aufgrund des starken Reiseverkehrs mussten 170 Personen evakuiert werden. So mussten wir insgesamt 60 Fahrzeuge wieder aus dem Tunnel zu lotsen“, schildern die Einsatzkräfte. Besonders hervorzuheben war die Courage von zwei jungen Bundesheer-Bediensteten.