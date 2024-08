Radwegkreuzung soll für mehr Sicherheit sorgen

Immer mehr steigen auf das Rad um

Gebaut wird seit März, jetzt ist Endspurt. Die Kosten: 200.000 Euro. In Summe fließen im Burgenland in den nächsten fünf Jahren 25 Millionen € in die Erweiterung des Radwegenetzes. Die Investitionen werden sich lohnen. „In Rust verzichten immer mehr Menschen aufs Auto, sie sind per Rad unterwegs. Daher ist der Umbau der Kreuzung ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, sagt Stagl. Darüber hinaus wird es bei der Zufahrt zur Kreuzung mit der Ruster Straße kombinierte Geh- und Radwege geben. „Konkret heißt das, der Radverkehr wird vom motorisierten Individualverkehr getrennt geführt“, erklärt Dorner.