Lassen Harry und Meghan wieder eine Bombe platzen?

Eltern als „Ersthelfer“

Das Internet bietet schlichtweg zu viele Brandherde, wie Prinz Harry weiß: „Inzwischen sind wir an einem Punkt angelangt, an dem fast jedes Elternteil ein Ersthelfer sein muss.“ Doch „selbst die besten Ersthelfer der Welt wären nicht in der Lage, die Anzeichen für einen möglichen Selbstmord zu erkennen. Das ist das Erschreckende an dieser Sache“, so Harry.