Tochter von NBA-Legende schießt USA ins Halbfinale

Die Tochter des früheren Basketball-Stars Dennis Rodman erzielte in Paris beim 1:0 nach Verlängerung gegen Japan das entscheidende Tor. Die 22-Jährige traf aus spitzem Winkel (105.+2). Die US-Auswahl greift damit nach ihrem fünften Olympia-Gold. Im Halbfinale treffen die Rekord-Olympiasiegerinnen am Dienstag in Lyon auf Deutschland.