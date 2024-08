Rad-Stars bei Olympia-Straßenrennen geblitzt!

273 Kilometer sowie 2800 Höhenmeter hatten die Athleten am Samstag zu absolvieren – und hatten es dabei offenbar besonders eilig. Mit 65 km/h wurden die Radfahrer geblitzt – rasten 15 km/h zu schnell am Messgerät vorbei. Fährt man abseits der Spiele mit solch einer Geschwindigkeit durchs Ortsgebiet, darf man in Frankreich tief in die Tasche greifen, rund 135 Euro sind bei solch einem Vergehen fällig.