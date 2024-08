Dressur-Finale: Österreich verpasst Topplatzierung

Keine Chance auf Topplatz

Die Chance auf einen Spitzenplatz war bereits nach der ersten Gruppe so gut wie dahin. Lehfellner, der als Ersatzmann für Christian Schumach (dessen Pferd hatte den tierärztlichen Check nicht bestanden, Anm.) am Start war, rangierte mit seinem Pferd Roberto Carlos nach einem verkorksten Mittelteil an zehnter und letzter Stelle (67,143 Prozentpunkte). Anschließend verbuchte Bacher mit Fidertraum Old trotz Bandenberührung eine Wertung über 70 Prozent (70,608). Zum Abschluss gelang Max-Theurer auf Abegglen mit 73,754 Prozentpunkten eine gelungene Vorstellung.