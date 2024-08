Russischer Kriegsgegner (39) in Haft gestorben

1000 Verfahren gegen Kriegsgegner

Laut OVD-Info gibt es derzeit knapp 1000 Verfahren gegen Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner in Russland. Fast 300 davon seien in Haft, in Straflagern oder Krankenhäusern eingesperrt. Manche von ihnen seien schwer krank, der Rettung sei dringend, sagte Ilja Jaschin, einer der freigelassenen Oppositionellen.