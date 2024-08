Baustelle bis Dezember: „Situation ist zum Weinen“

Wie bei den meisten Sachen gibt es auch bei Baustellen zwei Seiten der Medaille. Sie können dringend notwendig sein – so wie in diesem Beispiel. Und doch ist es unbestritten, dass Anrainer darunter zu leiden haben. Noch bis Mitte Dezember müssen die Innsbrucker mit der Baustelle in Mühlau leben. Eine Anrainerin schildert, wie sich die schwierige Situation darstellt.