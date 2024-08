Gasser staunt: „Sie ist die Beste aller Zeiten“

„Sprungkraft ist krass“

Die Wiener Nachwuchsturnerinnen Lea Walli und Helene Richter staunten in der Halle ebenfalls mit offenem Mund. Letztere ist die Tochter von Anja Richter, vierfache Olympiateilnehmerin im Wasserspringen. Die 13-Jährige sagt: „Die Sprungkraft von Simone ist krass. Sie steht megahoch in der Luft, macht Sachen wie einen Doppel-Salto mit Dreifach-Schraube. Dieser Schwierigkeitsgrad ist unglaublich.“ Zur Leistung von Biles am Schwebebalken meinte sie: „Da ist nicht ein Wackler, nicht einmal bei der Landung.“ Vor der Halle ergab sich für Helene auch noch ein Selfie mit Simones Ehemann Jonathan Owens, NFL-Profi bei den Chicago Bears. Für sie war der Tag so perfekt wie die Leistung von Biles.