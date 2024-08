Marc Marquez crasht Gegner – der muss zum Arzt

Wirbel um MotoGP-Superstar Marc Marquez. Vergangenen Samstag war der Gresini-Pilot beim Ducati Race of Champions an den Start gegangen, räumte dort in der letzten Kurve Superbike-Pilot Nicolo Bulega von der Strecke. Im Anschluss an das Rennen gab sich der Spanier einsichtig: „Ich habe einen Fehler gemacht.“