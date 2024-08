„Regierung Totengräber des Mittelstands“

Die staatlich besicherten Corona-Kredite laufen in wenigen Monaten aus. Laut einer Studie des Finanzombudsteams gibt fast die Hälfte der befragten Unternehmen an, die Rückzahlungen nicht leisten zu können. „Die Regierung hat es mit den Verordnungen zugelassen, dass die Unternehmen in eine Schuldenfalle getappt sind“, sagt Finanzexperte Gerald Zmuegg im krone.tv-Talk mit Jana Pasching.