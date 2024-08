Zwei Schwimmer hatten Sturmwarnung ignoriert

Die Schwimmer waren ohne Begleitboot und ohne Schwimmboje unterwegs. Da einer der Schwimmer bereits Erschöpfungssymptome zeigte, wurden die beiden von unserer Bootsmannschaft wohlbehalten an Land gebracht, berichtet Simone Loidl von der Ortsstelle Ebensee der Wasserrettung.



Oranges Blinklicht

„Sturmwarnungen sind vor allem durch das orange Blinklicht zu erkennen. Rund um den Traunsee sind insgesamt fünfSturmwarnleuchten so positioniert, dass mindestens ein Signal von jedem Punkt des Sees aus zu sehen ist. Bei Aktivierung der Warnleuchten sollte man sich schnellstmöglich ans Ufer begeben, da es zu gefährlichen Situationen kommen kann“, so Loidl.